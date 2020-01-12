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Son dakika: Bingöl'de korkutan deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.01.2020
BİNGÖL'DE KORKUTAN DEPREM

Son dakika haberi.. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3,6 büyüklüğünde meydana geldi. 'dan yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12:54'te deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3,6 olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 7,02 km altında gerçekleşti.

Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12:54'te deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, depremin büyüklüğünü 3,6 olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 7,02 km altında gerçekleşti. Deprem ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.

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