12 Ocak 2020, Pazar
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Edirne'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.01.2020
35 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 35 düzensiz yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Meriç ilçesi ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde , , ve Bangladeş uyruklu 35 düzensiz yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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