Edirne'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 12.01.2020
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 35 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.
Meriç ilçesi ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Irak, Suriye, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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