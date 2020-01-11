Kar topu oynayan öğrenciler hayatlarının şokunu yaşadı!
Afyonkarahisar’da, bir ilkokulun bahçesinde kar topu oynayan 7 öğrenci, su birikintisine girince vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Acıyla bağırarak okula giren öğrenciler, hastanede tedaviye alındı.
Afyonkarahisar merkez Dumlupınar Mahallesi'nde Atatürk İlkokulu ve Şemsettin Ortaokulu'nun ortak kullandığı bahçede, kar topu oynayan öğrencilerden 7'si, su birikintisine girince vücutlarının çeşitli yerinde siyah yanıklar oluştu. Acıyla bağırarak okula giren öğrenciler, durumu öğretmenlere anlattı. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine, okula sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi okulda yapılan öğrenciler, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen öğrencilerin tedavisi sürüyor.
AFAD İNCELEME YAPTI
Olayın ardından Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile polis ekipleri bahçedeki su ve kardan numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. Okul bahçesinde bugün saat 21.13'te inceleme yapıldığı, kimyasal madde ölçüm cihazlarıyla yapılan kontrollerde de herhangi bir kimyasal bulguya rastlanılmadığı kaydedildi. Yetkililer, öğrencilerin vücutlarında yanığa yol açan maddenin tespit edilmesi için inlemelerin sürdüğünü belirtti.
AFAD İL MÜDÜRÜ BULDAN'DAN AÇIKLAMA
AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"10.01.2020 tarih ve saat: 21:13 itibariyle alınan ihbarda; Afyonkarahisar Merkez Atatürk ilkokulu öğrencilerinden bir kaçının vücudunda oluşan tahrişler nedeniyle hastaneye başvurması üzerine, Müdürlüğümüzden okulda ölçüm için KBRN ekibi talep edilmiştir. Talep üzerine aynı bahçeyi kullanan Atatürk İlkokulu ve Şemsettin Karahisari Ortaokulu bina içinde ve bahçesinde; GDA2, NEB223, RAİD-M100 ve Polimaster pm1401 K-3 cihazlarıyla yapılan ölçümde herhangi bir kimyasal ya da radyolojik bulguya rastlanılmamıştır. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi acil serviste bulunan 1 öğrenci ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ)de bulunan 2 öğrenci üzerinde yapılan ölçülerde de herhangi bir kimyasal ya da radyolojik bulguya rastlanılmamıştır."
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA
Afyonkarahisar Belediyesi ise konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, akşam saatlerinde kent merkezinde bir okulun bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin bazılarının vücutlarında yanıklar oluştuğu belirtildi. Belediye ekiplerinin 8 Ocak'ta okulun bahçesinde kar temizleme çalışması yaptığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Öğrencilerin vücutlarından oluşan yanıkların okul bahçesinde belediye tarafından yapılan kar temizleme çalışması sonucu gerçekleştiği iddia edilmektedir. Olayın gerçekleştiği okul bahçesinde en son kar temizleme çalışması 8 Ocak Çarşamba günü sabah saatlerinde yapılmış olup, bu çalışma kapsamında kepçe ile küreme yapılmış, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere okul idaresinin bilgisi dahilinde bir el arabası tuz hizmetli personele teslim edilmiştir. Rutin olarak şehrimizde yapılan kar temizleme çalışmalarının ve bu çalışmalarda kullanılan tuz ve kumun halk sağlığı açısından problem teşkil etmediği belgelerle mevcuttur. Gerek görüldüğü taktirde belgeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin ilk yaptığı bilgilendirmeye göre, oluşan yanık vakaları kimyasal yanık kapsamına girmekte olup belediyemizin çalışmaları ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Konunun aydınlatılmasına yönelik çalışmalar AFAD ekipleri tarafından yürütülmektedir. Afyonkarahisar Belediyesi olarak konunun takipçisi olacağız. Çocuklarımız ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
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