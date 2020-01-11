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Ataşehir TEM Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
İSTANBUL'DA FECİ KAZA!

istikametinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Polis ilgili soruşturma başlattı.

, istikametinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, istikametine ilerleyen bir otomobil aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Otomobil, çarpmasının ardından yolun sağ tarafında bulunan toprak alana çaparak durabildi.

YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine itfaiye,sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi,olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KISA SÜRELİ TRAFİK OLUŞTU

TEM Otoyolu'nda kaza nedeniyle kısa süreliğine trafik oluştu. Kazaya karışan ootmobillerin çekiic yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kaza ilgili soruşturma başlattı.

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