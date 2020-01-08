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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.01.2020
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR BAŞLADI

'deki Pegasus uçağının pistten çıkarak çamura saplanması sonucu uçuşlar durdurulmuştu. 21 saatlik duraklama sonrası Sabiha Gökçen Havalimanında uçuşlar başladı.

Havalimanında uçuş trafiğinin kapanmasından 21 saat sonra uçuşlar başladı. PC2297 sefer sayılı Dalaman uçağıyla piste ilk uçak indi. Ardından kalkan uçak ise PC 7211 sefer sayılı Amsterdam seferi oldu.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün sabah saatlerinde yaşanan özel bir havayolu şirketinin yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından kapanan uçuş trafiği saat 06.30 itibariyle başladı. Check-in ve bagaj işlemlerini tamamlayan yolcular pasaport kontrol noktasından geçti.

PC 2297 sefer sayılı Dalaman uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na 06.29'da indi. Sabiha Gökçen'deki ilk kalkan uçak ise PC 7211 sefer sayılı Amsterdam seferi oldu.

Sabiha Gökçen'deki uçak hangara çekildi SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇAK HANGARA ÇEKİLDİ

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