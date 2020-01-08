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Karabük Ovacık'ta eğitime kar engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.01.2020
KARABÜK OVACIK'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı, eğitimi olumsuz yönde etkiliyor. 'ün Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

'ün Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla ilçedeki ilk ve orta dereceli (Ovacık Spor Lisesi dahil) okullarda eğitime 9 Ocak Perşembe günü ara verildiği aktarılan açıklamada, engelliler, diyaliz hastaları ve hamile kamu personelinin de yarın tam gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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