Uşak'ta ilkokulda iğrenç olay! Soruşturma başlatıldı
Giriş Tarihi: 05.01.2020
Uşak'ta, bir ilkokulda, 6 kız öğrenciye elle tacizde bulunduğu ileri sürülen sınıf öğretmeni Halil A. (45) gözaltına alınıp, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Halil A., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Uşak'ın merkez ilçesi, Dikilitaş Mahallesi'ndeki ilkokulda, rehber öğretmen öğrencilere, herhangi birinin onlara istemedikleri şekilde dokunduğunda veya onların başkalarına dokunması istendiğinde 'hayır' demesi üzerine eğitim verdi. Eğitim sonrası, ilkokul 4'üncü sınıfta öğrenim gören 6 kız öğrenci, rehber öğretmenlerinin yanına gelerek, sınıf öğretmenleri Halil A.'nın kendilerini elle taciz ettiğini ileri sürdü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öğrencilerin şikayeti üzerine rehber öğretmeni ve okul idarecileri olayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olay hakkında soruşturma başlatarak, durumu İl Emniyet Müdrlüğü'ne bildirdi. Sınıf öğretmeni Halil A. polis tarafından geçen 3 Ocak'ta gözaltına alınırken, olayı anlatan 6 öğrenci, psikolog eşliğinde ifade verdi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen sınıf öğretmeni Halil A., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkileri tarafından yapılan açıklamada ise olayın gerçekleştiği okulda inceleme başlatıldığı, adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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