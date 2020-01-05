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Antalya'da sır gibi olay! Biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
BİRİ DOKTOR İKİ KİŞİ EVDE ÖLÜ BULUNDU

’nın Alanya ilçesinde 1’i kadın olmak üzere 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

'nın Alanya ilçesinde 1'i kadın olmak üzere 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine mahallede bulunan bir eve giden jandarma ve sağlık ekipleri, 2 kişinin cansız bedenini buldu.



Cesetlerin birinin üzerinde yapılan incelemede, doktor Leman Ege'ye ait olduğu tespit edilirken, diğer cesedin ise kime ait olduğu henüz tespit edilemedi. AA

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