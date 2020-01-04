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TEM otoyolunda kaza! Yol trafiğe kapandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.01.2020 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
TEM KAZA! YOL TRAFİĞE KAPANDI

mevkii istikametinde zincirleme meydana geldi. 7 aracın karıştığı bir çocuk hafif yaralandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması sırasında TEM otoyolu Ankara istikametine bir süre trafiğe kapatıldı.

Gelen son dakika bilgilerine göre; mevki istikameti yönünde yaşandı. 7 aracın karıştığı zincirleme bir çocuk hafif yaralandı.

TRAFİĞE KAPATILDI

Kazaya karışan araçların kaldırılması sırasında TEM Otoyolu Ankara istikametine bir süre trafiğe kapatıldı.

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