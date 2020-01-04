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Eski eşinin sevgilisini öldüren kadından kan donduran paylaşım

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.01.2020
ESKİ EŞİNİN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN KADINDAN KAN DONDURAN PAYLAŞIM

'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşinin birlikte yaşadığı ileri sürülen Aynur Süngülü'yü öldüren Özlem G.'yi yakalama çalışmaları sürüyor. Özlem G.'nin, olaydan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski eşinin ayakkabısının üzerine ayağıyla basarak, "Sana da sıra gelecek" diye yazdığı görüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıseyitali Mahallesi 153065 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Özlem G., İstanbul'dan boşandığı eşi Tufan K.'nın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nün evine geldi.

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