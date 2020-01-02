Hakkari’de at sürüsü ölüme terk edildi
Hakkari’de yaz döneminde kullanılan ve kışın bakımları zor olduğu için terk edilen at sürüsü, karlı yamaçlarda adeta ölümü bekliyor. Duruma tepki gösteren Geçitli ve Işık köyü sakinleri, “Yazın sahipleri tarafından yaylada çalıştırılan atlar, kışın doğaya salınıyor. At sahiplerinin amacı yem vermemek ve masraftan kurtulmaktır." diye konuştular.
Hakkari'de yaz aylarında yaylalarda kullanılan atlar, kışın yem sıkıntısı nedeniyle sahipleri tarafından kaderine terk ediliyor. Geçitli ve Işık köylerinde de kaderlerine terk edilen at sürüsü, kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bölgenin karla kaplanması ve soğuk havaların başlamasıyla adeta ölümü bekleyen hayvanlar için yetkililerin harekete geçmesi istenildi.
Duruma tepki gösteren Geçitli ve Işık köyü sakinleri, "Yazın sahipleri tarafından yaylada çalıştırılan atlar, kışın doğaya salınıyor. At sahiplerinin amacı yem vermemek ve masraftan kurtulmaktır. Bölgenin tamamı karla kaplanmış durumda ve atlar yiyecek bulmakta zorlanıyor. Soğukların başlamasıyla at sürüsünün açlıktan veya kurt sürüsünün saldırısı sonucu telef olacağından korkuyoruz. Buradan tüm hayvanseverlere ve yetkililere atlara sahip çıkılmasını istiyoruz" diye konuştular.
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