Balıkesir Gönen'de deprem!
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 22.35'te 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.35'te Balıkesir'in Gönen ilçesinde büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.01.02 22:35:47 40.0148 27.7752 7.3 -.- 3.1 -.- KALBURCU-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2020.01.02 18:24:14 38.9423 26.6742 10.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.01.02 18:20:26 37.8125 29.5678 11.7 -.- 1.8 -.- YENIBAGLAR-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2020.01.02 17:03:48 36.4680 28.6700 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.02 16:06:35 40.6948 27.1453 5.0 -.- 1.8 -.- CENGELLI-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2020.01.02 15:28:53 36.5312 28.8805 15.5 -.- 2.1 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.01.02 14:18:40 40.8352 28.3542 9.0 -.- 3.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2020.01.02 13:50:18 39.6055 25.9837 4.6 -.- 3.0 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2020.01.02 13:03:22 39.3672 29.3403 0.0 -.- 1.2 -.- KOPRUCEK-EMET (KUTAHYA) İlksel
2020.01.02 12:06:02 38.2392 41.0025 3.0 -.- 1.9 -.- BABAKAYA-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2020.01.02 12:05:44 36.9020 29.2675 3.8 -.- 1.7 -.- TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2020.01.02 12:00:17 37.2000 28.1423 0.0 -.- 2.0 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel
2020.01.02 11:56:57 38.7865 43.6533 12.0 -.- 2.4 -.- KUSCU-MURADIYE (VAN) İlksel
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Beşiktaş TEM Otoyolunda zincirleme kaza
- Kazım Avcı cinayeti iki buçuk yıl sonra çözüldü!
- Başörtülü kadına yapılan çirkin saldırıda karar çıktı
- Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimleri bakın neymiş!
- Valilikten "gribal enfeksiyon" açıklaması
- Hakkari’de at sürüsü ölüme terk edildi
- İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldüren zanlı her şeyi itiraf etti
- Kaçak döküm dehşeti!
- Yılbaşı çekilişinin iki talihlisi ikramiyelerini aldı!
- Kemer gibi duruyor ama gerçek çok farklı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2019 Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar? | TEFE TÜFE Aralık enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
- Ocak ayı 2020 kira artış oranı: TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Kira artışı nasıl hesaplanır?
- Emekli maaş zammı belli oldu mu? 2020 emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK, Bağ-kur emekli maaşları…
- 15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman başlayacak? MEB 2020 takvimi…
- 18. yaş gününde anılıyor! Eren Bülbül kimdir? Şehit Eren Bülbül nereli?
- Poşet fiyatlarına zam geldi mi? 2020 poşet fiyatları ne kadar oldu?
- Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? 2 Ocak ATV yayın akışı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?
- 2 Ocak Van’da yarın okullar tatil mi? Van Valiliği MEB açıklaması geldi mi? Van kar tatili…
- Jandarma 94 personel alımı için son günler! 2020 Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Diyetisyen, mühendis…
- BİM aktüel 3 Ocak kataloğu | BİM aktüel ürünler listesi (3 Ocak Cuma) – Haftanın ürünü Vestel Venüs…
- Büyük ikramiye (80 milyon TL) kime çıktı? Milli Piyango 2020 büyük ikramiye nereye hangi ile çıktı?
- Termik santral nedir? Kapatılan filtresiz termik santraller nerede?