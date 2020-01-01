Yeni yıl sert geliyor! Meteoroloji uyardı: Kar ve karla karışık yağmur...
Meteoroloji'den birçok il hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarısı geldi. Yurdun kıyı kesimlerini sağanak yağmur etkisi altına alırken yurdun iç kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Bugün İstanbul'da yağmur; Ankara'da karla karışık yağmur beklenirken İzmir'de ise bulutlu bir hava olacak.
Yeni yılda Doğu kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken; Batı'da ise sağanak yağış etkisini hissettiriyor. Gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM; Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı yaparken, oluşabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi tehlikeler karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak, fırtına ve kar yağışına karşı vatandaşları son dakika uyardı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde soğuk hava etkisini gösteriyor. Antalya'nın yüksek ilçelerinde bile kar yağışı 30 cm'i geçmiş durumda.
KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR ŞEKLİNDE OLMASI BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Muğla, Konya, Burdur, Isparta, Osmaniye, K. Maraş, Hatay ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Konya, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI; Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege'de yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, doğu kesimleri ile Çanakkale'nin iç kesimleri ve Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra güneydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 6°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir'in kuzeyi, Manisa, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile gece saatlerinde Muğla ve Denizli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, İzmir'in kuzeyi, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Denizli çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sisli ve puslu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevreleri ile bu gece saatlerinde Osmaniye ve K. Maraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, K. Maraş'ın yüksek kesimleri ile Isparta ve Burdur çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde K. Maraş çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Konya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, bu sabah saatlerinde Yozgat ve Sivas çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren kuzey kesimleri ile Konya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
SİVAS °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, Sinop hariç bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile gece saatlerinde Adıyaman, Kilis ve G. Antep çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
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