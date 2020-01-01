01 Ocak 2020, Çarşamba
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İstanbul'da metroda dehşet! 2 kişi bıçaklandı, ortalık kan gölüne döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.01.2020 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020
METRODA DEHŞET!

İstanbul Esenler'de gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler hareket halindeki metroda tartıştıkları 3 kişiden iki kişiyi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakladı. Yaşanan olay sonrası metro Esenler İstasyonu'na geldiğinde bıçaklanan 2 kişi ile diğer bir arkadaşı trenden indi. Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ise yoluna metro ile devam etti. Metrodan inen ve bıçaklanan iki kişi ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Esenler Metro İstasyonunda gece saat 03.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen 3 kişi Bağcılar'dan bindikleri Yenikapı - Kirazlı metrosunda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ile aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki grup arasında çıkan kavgada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Hareket halindeki metro Esenler İstasyonu'na geldiğinde bıçaklanan 2 kişi ile diğer arkadaşları trenden indi.

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