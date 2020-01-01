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Son dakika: Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.01.2020 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020
ZEYTİNBURNU'NDA İETT OTOBÜSLERİ ÇARPIŞTI

'nda İETT otobüsü önünde giden bir başka İETT otobüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere 15 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

'nda durağa yanaşan otobüs durakta bekleyen başka bir otobüse çarptı. Kazada ilk belirlemelere 15 kişi hafif şekilde yaralandı.

SON DAKİKA: Zeytinburnu’nda İETT otobüsleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var SON DAKİKA: ZEYTİNBURNU’NDA İETT OTOBÜSLERİ ÇARPIŞTI! ÇOK SAYIDA YARALI VAR

15 KİŞİ YARALANDI

Kaza saat 16.30 sıralarında Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre durağa yanaşan otobüs, durakta bekleyen başka bir otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 15 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar yakın hastanelere kaldırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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