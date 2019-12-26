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Tokat'tan dünyanın dört bir yanına 'somon' ihracatı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
TOKAT'TA ÇIKARILIYOR DÜNYAYA SATILIYOR!

'ın Almus ilçesinde balık çiftliklerinde yetiştirilen somon balıkları , , , ve ülkelerine ihraç ediliyor. Başkanı , ilçeden yılda yaklaşık 700 ton somon balığının ihraç edildiğini söyledi.

'ta, 300 bin dönüm üzerindeki tarım arazilerini sulayan, elektrik üretilen ve bölge turizmine katkı sağlayan Almus Barajı'nda, ayrıca alabalık ve somon balığı da yetiştiriliyor.

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