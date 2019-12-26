Tokat'tan dünyanın dört bir yanına 'somon' ihracatı
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
Tokat'ın Almus ilçesinde balık çiftliklerinde yetiştirilen somon balıkları Almanya, Hollanda, Japonya, Çin ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, ilçeden yılda yaklaşık 700 ton somon balığının ihraç edildiğini söyledi.
Tokat'ta, 300 bin dönüm üzerindeki tarım arazilerini sulayan, elektrik üretilen ve bölge turizmine katkı sağlayan Almus Barajı'nda, ayrıca alabalık ve somon balığı da yetiştiriliyor.
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