Malatya'da 230 litre sahte içki ele geçirildi!

Malatya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 230 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Adreste ayrıca 230 litre sahte içki, 2 kumar makinesi, bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 230 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

230 LİTRE SAHTE İÇKİ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sahte içki üretimi ile satış yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 230 litre sahte içki, 2 kumar makinesi, bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

1 KİŞİ YAKALANDI

İçki ve diğer malzemelere el koyan jandarma, kaçak ürünleri imha etti, ismi açıklanmayan bir şüpheliyi de gözaltına aldı.