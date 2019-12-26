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Malatya'da 230 litre sahte içki ele geçirildi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2019
SAHTE İÇKİ OPERASYONU! LİTRELERCE...

'da düzenlenen operasyonunda 230 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Adreste ayrıca 230 litre sahte içki, 2 kumar makinesi, bin paket ele geçirildi.

'nın Akçadağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 230 litre ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

230 LİTRE SAHTE İÇKİ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sahte içki üretimi ile satış yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 230 litre sahte içki, 2 kumar makinesi, bin paket ele geçirildi.

1 KİŞİ YAKALANDI

İçki ve diğer malzemelere el koyan jandarma, kaçak ürünleri imha etti, ismi açıklanmayan bir şüpheliyi de gözaltına aldı.

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