Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı geldi!
Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk havanın ardından Meteoroloji bölge müdürlükleriden peş peşe uyarılar gelmeye başladı. Neredeyse Doğu illerin tamamı için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulunan Meteoroloji bölge müdürlükleri, vatandaşların ulaşımdaki aksamalar, su bask��nı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Meteoroloji 13. Böle Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bu akşamdan itibaren bölgemizde görülecek yağışların Adıyaman, Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl illerindeki 1400 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor" denildi.
Kar yağışının yüksek rakımlı yerlerden 20 santimi aşacağını aktaran merkez, meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Öte yandan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Bitlis ve Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Van Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, bu geceden itibaren doğu bölgelerimizde görülecek yağışların Bitlis ve Hakkari illerimizde 1400 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde gerçekleşeceği tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuz şartlara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
5 İLE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Bir açıklama da Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapıldı. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden açıklamaya göre, bu geceden itibaren bölgede görülecek yağmur ve sağanağın Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ile Şırnak'ta kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde (20 santimetre üzeri kar kalınlığı) olacağı öngörülüyor.
Vatandaşların, ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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