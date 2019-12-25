25 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

4 ayrı adrese baskın! İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
İSTANBUL'DA SAHTE PARFÜM OPERASYONU

'da 4 adrese düzenlenen operasyonda, yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, 147 bin 806 ürün, 490 parfüm şişesi, 655 parfüm kapağı, 3 dolum makinesi, 70 litre saf alkol ve 4 litre esans bulundu

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin üretip sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Sahte parfüm satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik fiziki takip neticesinde, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi ve Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde tespit edilen 4 ayrı adrese baskın düzenlendi.

Operasyonda, 147 bin 806 ürün, 490 parfüm şişesi, 655 parfüm kapağı, 3 dolum makinesi, 70 litre saf alkol ve 4 litre esans ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN