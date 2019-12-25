Mersin’de ortaokulda iğrenç olay! Sorguya alındı
Mersin'de bir ortaokulun özel güvenlik görevlisi olarak çalışan M.A.B., yaşları 12 ila 13 arasında değişen 5 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Aileler şüpheli hakkında şikayetçi olurken, çocukların ifadesinin psikolog eşliğinde alınacağı öğrenildi. Gözaltına alınan M.A.B.'nin savcılıktaki sorgusu sürüyor.
Merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'ndeki bir ortaokulda Pazartesi günü yaşandığı iddia edilen olay, öğrencilerden birinin durumu babasına, babanın da olayı rehber öğretmene anlatmasıyla ortaya çıktı. Şikayet üzerine okul idaresi hemen özel güvenlik görevlisiyle ilgili tutanak tutarak durumu polise bildirdi. Okulun özel güvenlik görevlisi M.A.B gözaltına alındı. Olayın duyulmasının hemen ardından 4 öğrenci velisi daha, çocuklarının özel güvenlikçi tarafından sözle ve elle taciz edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Siteler Polis Merkezi'nde ifade veren aileler, çocuklarını taciz ettiğini öne sürdükleri şüpheli hakkında şikayetçi olduklarını söylediler. Tacize uğradıkları öne sürülen 5 kız çocuğu ise psikolog eşliğinde ifadelerinin alınması için Cumhuriyet Savcılığına götürüldü.
SÖZLÜ VE FİZİKSEL OLARAK TACİZ ETTİ
Tacize uğradığı ileri sürülen kız çocuklarından birinin babası olan M.K., polis merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, özel güvenlik görevlisinin kızını sözle taciz ettiğini öne sürerek, "Kızımın yanına gelip, 'Bana kuzeninin telefon numarasını ver, senin sevgilin var mı?' gibi sorular sormuş. Benim kızıma karşı sözle taciz var ama diğer arkadaşların çocuklarına elle sarkıntılık yapmış" dedi. M.K., şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi.
Bir başka kız çocuğunun ağabeyi M.D. ise ifadesini verdiğini ve şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Kız kardeşim 13 yaşında. Onun bir büyüğü ise yeni evlendi. 'Ablanı bana ayarla, kocasından ayır' demiş, sosyal medya hesabını istemiş. Okul çıkışında da kardeşimi yanağından öpmüş. Birçok kez de sözlü tacizde bulunmuş. Gereğinin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"GÜVENLİKÇİ HAKKINDA HEMEN TUTANAK TUTUP POLİSE BİLDİRDİK"
Okul Müdürü Murat Teker, olayın Pazartesi günü akşam saatlerinde çocukların beden eğitimi öğretmenine söylemesiyle ortaya çıktığını ifade ederek, "Daha sonra olay rehberlik servisine geliyor. Rehberlik servisi benimle iletişime geçince hemen tutanak tuttuk. Ertesi gün sabah durumu polise bildirdik, onlar da gelip şüpheliyi gözaltına aldı. Biz de bu durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirdik. Olayı örtbas etme gibi bir durum kesinlikle olmadı. Biz buradaki çocukların güvenliğinden sorumluyuz. Böyle bir olayın meydana gelmesi bizleri de çok üzdü. Biz herhangi bir gecikmeye mahal vermeden gereğini yaptık" dedi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Adana sular altında! Yollar çöktü, köprü kapatıldı
- Bala Hatun tarihte nasıl öldü?
- Zonguldak'taki patlamadan acı haber
- Türk Kızılay'ı yeni çadırını tanıttı
- Kuruluş Osman'ın Samsa Çavuş'u tarihte var mı?
- Denizde dehşet dolu anlar! Canlı canlı yutmaya çalıştı...
- Ankara Valiliği önemli duyuru: Cuma günü...
- Müge Anlı 25 Aralık Çarşamba tek parça full izle
- 6 ilçeyi Adana’ya bağlayan karayolu çöktü
- Görüntüler İstanbul dan! Sahil kızıla boyandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Cerablus'ta PKK-YPG'den hain saldırı
- Noel nedir, neden kutlanır? Noel ile yılbaşı arasındaki fark nedir?
- 25 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?
- Mersin’de yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Çarşamba Mersin okullar tatil mi?
- EDHO Meryem öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem geri mi dönüyor?
- Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak? EGM PA 2019 Bekçilik mülakat sonuçları için geri sayım!
- Gece terörü hastalığı nedir? Gece terörü hastalığı belirtileri nelerdir?
- Masterchef final ne zaman? Masterchef büyük ödül ne kadar?
- Binlerce öğrenci bekleyişte! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölüm izle! EDHO 153. bölüm tek parça izle! | ATV
- Montrö sözleşmesi nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri nelerdir?
- Adana yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Çarşamba Adana okullar tatil mi Valilik MEB açıklaması!