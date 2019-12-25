İETT otobüsünde korku dolu anlar! Önünü kesip saldırdılar
İstanbul Gaziosmanpaşa'da hatalı şekilde park edilmiş otomobillerine sürttüğü gerekçesiyle İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, aracı yumruklayıp tekmeledi, şoförü darp etmek istedi. Yolcuların büyük korku yaşadığı o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
Olay, saat 14.15 sıralarında Karadeniz mahallesi, Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nur Sitesi-Kocatepe Metro arasında çalışan İETT otobüsünün şoförü, manevra yaptığı sırada yol kenarına hatalı park edilmiş bir otomobile sürttü. Kazayı fark etmeyen İETT şoförü yoluna devam ederken otomobil sahibi ve arkadaşları yaklaşık 200 metre koşarak içi yolcu dolu otobüsün önünü kesti.
OTOBÜSÜ YUMRUKLADILAR
Öfkeli grup otobüsün önünü keserek iddiaya göre şoförü darp etmek istedi. Otobüse girmek isteyen gruba vatandaşlar mani olurken, otobüsün kapıları kapatılarak durum polis ekiplerine haber verildi.
BÜYÜK KORKU YAŞADILAR
Büyük korku yaşayan yolcular polisin gelmesini beklemeye başladı. Bu sırada bazı vatandaşlar da yaşanan bu korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Otobüsün ön tarafında olan bir yolcunun grubun içeriye girmeye çalışmasını önlemeye çalışırken giysisi yırtıldı. Polisin gelmesiyle güçlükle sakinleşen gruptakilerden B.G. ve F.G ile İETT şoförü şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.
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