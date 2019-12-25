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İETT otobüsünde korku dolu anlar! Önünü kesip saldırdılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
İETT OTOBÜSÜNDE KORKU DOLU ANLAR! ÖNÜNÜ KESİP SALDIRDILAR

İstanbul 'da hatalı şekilde park edilmiş otomobillerine sürttüğü gerekçesiyle otobüsünün önünü kesen bir grup, aracı yumruklayıp tekmeledi, şoförü darp etmek istedi. Yolcuların büyük korku yaşadığı o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Olay, saat 14.15 sıralarında mahallesi, Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nur Sitesi-Kocatepe arasında çalışan otobüsünün şoförü, manevra yaptığı sırada yol kenarına hatalı park edilmiş bir otomobile sürttü. fark etmeyen İETT şoförü yoluna devam ederken otomobil sahibi ve arkadaşları yaklaşık 200 metre koşarak içi yolcu dolu otobüsün önünü kesti.

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OTOBÜSÜ YUMRUKLADILAR

Öfkeli grup otobüsün önünü keserek iddiaya göre şoförü darp etmek istedi. Otobüse girmek isteyen gruba vatandaşlar mani olurken, otobüsün kapıları kapatılarak durum polis ekiplerine haber verildi.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Büyük korku yaşayan yolcular polisin gelmesini beklemeye başladı. Bu sırada bazı vatandaşlar da yaşanan bu korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Otobüsün ön tarafında olan bir yolcunun grubun içeriye girmeye çalışmasını önlemeye çalışırken giysisi yırtıldı. Polisin gelmesiyle güçlükle sakinleşen gruptakilerden B.G. ve F.G ile İETT şoförü şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.

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