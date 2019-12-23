23 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Osman Gazi kimdir? Osman Gazi nereleri fethetti? Osman Gazi eşi ve çocukları kimdir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2019
OSMAN GAZİ KİMDİR? OSMAN GAZİ NERELERİ FETHETTİ? OSMAN GAZİ EŞİ VE ÇOCUKLARI KİMDİR?

Osman Gazi kimdir? Kuruluş Osman dizisinin yayınlanmasıyla birlikte vatandaşlar Osman Gazi kimdir sorusuna yanıt arıyor. Osman Gazi eşi ve çocukları kimdir? Osman Gazi nereleri fethetti? Osman Gazi karakteri tarihte önemli bir yer tutmaktadır. Osmanlı Devleti’nin kurucusu olarak kabul edilen Osman Gazi’ye tarihte Kara Osman, Fahruddin ve Mu’înüddin de denmiştir. Tarihçilere göre Kayı aşireti beyliği için beylik görevi değişmesi barışçıl olmamış ve beylik görevini üzerine alabilmek için Osman Gazi yakınları ile "taht mücadelesi" yapmıştır. İşte, Osman Gazi hakkında merak edilenler…

Osman Gazi kimdir? Osman Gazi eşi ve çocukları kimdir? Osmanlı Devleti'nin kurucusu olarak kabul edilen Osman nereleri fethetti? Osmanlı Devleti'nin kurucusu olarak kabul edilen ve devlete de adını veren Osman Gazi'nin hayatının anlatıldığı Kuruluş Osman dizisi yayın hayatına devam ediyor. Kuruluş Osman dizisinin yayınlanmasıyla birlikte Osman Gazi kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Tarihçilere göre; Osman Gazi amcası Dündar Gazi ile beylik için çatışmaya girişmiştir. Bu anlatıma göre Dündar Bey Kayı boyunun ileri gelen ulusları tarafından tutulmakta ve aşiretin genç yiğitleri ise Osman Bey'i desteklemekteydi. Bu çatışmanın ne kadar sürdüğü ne türlü devam ettiği bilinmemektedir.

OSMAN GAZİ KİMDİR?

İlk Osmanlı kaynaklarına göre Anadolu'ya gelen bir Türkmen boyuna mensup olup Söğüt uç (uc) bölgesine yerleşen 'nin oğludur.

Dedesi Süleyman Şah (Bazı kaynaklara göre Gündüz Alp), büyükannesi Hayme Hatun (Süleyman Şah'ın eşi), babası Ertuğrul Gazi ve annesi Halime (Haime) Hanım'dır.

Edebalı'nın Osman'a nasihatı... | Kuruluş Osman yeni bölüm EDEBALI'NIN OSMAN'A NASİHATI... | KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM
Biz ki; Müslümanın bir damla kanı için cihanı yakarız! | Kuruluş Osman yeni bölüm BİZ Kİ; MÜSLÜMANIN BİR DAMLA KANI İÇİN CİHANI YAKARIZ! | KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN