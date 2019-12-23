Osman Gazi kimdir? Osman Gazi nereleri fethetti? Osman Gazi eşi ve çocukları kimdir?
Osman Gazi kimdir? Kuruluş Osman dizisinin yayınlanmasıyla birlikte vatandaşlar Osman Gazi kimdir sorusuna yanıt arıyor. Osman Gazi eşi ve çocukları kimdir? Osman Gazi nereleri fethetti? Osman Gazi karakteri tarihte önemli bir yer tutmaktadır. Osmanlı Devleti’nin kurucusu olarak kabul edilen Osman Gazi’ye tarihte Kara Osman, Fahruddin ve Mu’înüddin de denmiştir. Tarihçilere göre Kayı aşireti beyliği için beylik görevi değişmesi barışçıl olmamış ve beylik görevini üzerine alabilmek için Osman Gazi yakınları ile "taht mücadelesi" yapmıştır. İşte, Osman Gazi hakkında merak edilenler…
Osman Gazi kimdir? Osman Gazi eşi ve çocukları kimdir? Osmanlı Devleti'nin kurucusu olarak kabul edilen Osman nereleri fethetti? Osmanlı Devleti'nin kurucusu olarak kabul edilen ve devlete de adını veren Osman Gazi'nin hayatının anlatıldığı Kuruluş Osman dizisi yayın hayatına devam ediyor. Kuruluş Osman dizisinin yayınlanmasıyla birlikte Osman Gazi kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Tarihçilere göre; Osman Gazi amcası Dündar Gazi ile beylik için çatışmaya girişmiştir. Bu anlatıma göre Dündar Bey Kayı boyunun ileri gelen ulusları tarafından tutulmakta ve aşiretin genç yiğitleri ise Osman Bey'i desteklemekteydi. Bu çatışmanın ne kadar sürdüğü ne türlü devam ettiği bilinmemektedir.
OSMAN GAZİ KİMDİR?
İlk Osmanlı kaynaklarına göre Anadolu'ya gelen bir Türkmen boyuna mensup olup Söğüt uç (uc) bölgesine yerleşen Ertuğrul Gazi'nin oğludur.
Dedesi Süleyman Şah (Bazı kaynaklara göre Gündüz Alp), büyükannesi Hayme Hatun (Süleyman Şah'ın eşi), babası Ertuğrul Gazi ve annesi Halime (Haime) Hanım'dır.
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