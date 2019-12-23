31 Aralık yarım gün mü olacak? 31 Aralık tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek?

Yılbaşı tatili kaç gün sürecek? 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. Yılbaşına birkaç gün kala vatandaşlar yeni yıl heyecanını şimdiden yaşamaya başladı. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 31 Aralık tatil mi sorusunun cevabı merak ediliyor. 31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı programlarına yönelik planlar yapılıyor. Kimileri bu özel günü evlerinde geçirmeyi tercih ederken, kimileri de eğlence mekanlarında veya şehir dışında geçirecek. İşte, yılbaşı tatili kaç gün sürecek sorusunun yanıtı!

31 Aralık tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek sorusuna milyonlarca kişi yanıt arıyor. 2019 yılının son günleri yaşanırken, 2020 yılına girmek için geri sayım başladı. 31 Aralık yarım gün mü olacak? 31 Aralık'ın Salı gününe denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar bu sorunun cevabını merak ediyor. 31 Aralık'ta bankalar, okullar, hastaneler tatil mi? Yılbaşının ertesi günü olan 1 Ocak tarihi tüm dünyada resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık Salı günü resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Kimi özel şirketlerine çalışanlarına yarım günden sonra izin vermektedir. 31 Aralık'ta bankalar, okullar, hastaneler tam gün açık olacak.

2020 yılı resmi tatil günlerini öğrenmek için diğer sayfaya geçiniz...