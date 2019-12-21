Cıbıltepe'de sezon açılamayınca turizmciler "kar duası"na çıktı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan ve yeterli kar olmaması nedeniyle kayak sezonunu açamayan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki turizmciler, kar duasına çıktı.
Suni karlama sistemi bulunmayan ve henüz yeterli yağış alamayan kayak merkezindeki kayak antrenörleri ile turizm işletmecileri zor günler geçiriyor.
Tüm hazırlıklar tamamlanmasına rağmen kar yağmadığı için sezonu açamayan otel işletmecileri, çalışanları ve kayak hocaları, oteller bölgesinde piste çıkarak "kar duası" etti.
Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Serkan Tahana, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sene yeterli kar olmadığını s��yledi.
Pistlerde suni kar makinesinin bulunmadığını aktaran Tahana, "Bugün otelde çalışan arkadaşlarımızla hep beraber bir doğaya çıkalım dedik. Aslında biraz da geç kaldık, çünkü önceki senelerde aralık ayının 2'nci haftasında hep kar yağıyordu. Bu sene ne yazık ki beklenen kar henüz yağmadı." dedi.
"ELİMİZİ AÇTIK, ALLAH'TAN KAR NASİP ETMESİNİ İSTEDİK"
Turizmciler olarak kar yağışını beklediklerini ifade eden Serkan Tahana, şöyle konuştu:
"Elimizi açtık, Allah'tan kar nasip etmesini istedik. İnşallah Allah bize tez zamanda kar nasip eder. Bol bol kristal karlı bir sezon geçiririz. Kar makinemiz olsaydı, bir tane pistimizi en azından açardık. Misafirlerimiz orada kayardı ama ne yazık ki karlama makinemiz olmadığı için henüz sezonu açamadık. Misafirler otelde bekliyorlar birçoğu iptal etti aslında. İnşallah bir an önce karlama makinesine kavuşuruz, bir daha bu tür olumsuzluklar yaşamayız."
Turizmcilerden Mehmet Saraçoğlu da her yıl karın bölgeye erken yağdığını ifade ederek, "Bütün otelciler olarak bugün kar duasına çıktık. İnşallah en kısa sürede karımız yağar, kar makinemiz olmadığı için maalesef sezonu başlatamadık. Kar yağmasını bekliyoruz, inşallah yağar." diye konuştu.
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