İşte Sayısal Loto 21 Aralık sonuçları... - Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu!
Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21 Aralık akşamı yoğun şekilde sorgulanıyor. Sayısal Loto sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamı çekilişi yapılan Sayısal Loto oyununda milyonlarca lira ikramiye dağıtılıyor. Sayısal Loto oyununun yapılan son çekilişinde 3.166.035,30 TL değerinde ikramiye İzmir Balçova’dan bir kişiye isabet etmişti. Peki, 21 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları nelerdir? İşte, Sayısal Loto sonuç sorgulama sayfası! Sayısal Loto’da büyük ikramiyeyi kazanmak için 49 sayıdan altısını doğru bilmeniz gerekmektedir.
21 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklanıyor. Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı şans oyunu severler tarafından sorgulanıyor. Milyoner olma hayali kuran vatandaşlar, Sayısal Loto sonuçları için araştırma yapıyor. Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere hafta iki kez çekilişi yapılan Sayısal Loto oyununda büyük ikramiye sahibini arıyor. Bu akşam yapılacak çekilişte büyük ikramiye devirsiz olacak. İşte, 21 Aralık 2019 Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları…
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (21 ARALIK)
Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekiliş sonrası haftanın Sayısal Loto sonuçları açıklandı:
İşte sonuçlar: 15-19-23-34-36-41
21 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA
SAYISAL LOTO GEÇEN HAFTA SONUÇLARI
Sayısal Loto oyununun 1280'inci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 166 bin 35 liralık ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 78 kişi 6 bin 657'şer lira, 4 bilen 4 bin 397 kişi 88'er lira ve 3 bilen 81 bin 99 kişi ise 12 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İzmir'in Balçova ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 127 kişi 5.885,40 TL, 4 bilen 6.365 kişi 88,05 TL ve son olarak 3 bilen 121.981 kişi 12,25 TL tutarında ikramiye kazandı.
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