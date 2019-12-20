Son dakika: TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisindeki kaza yoğunluğa neden oldu
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Son dakika haberi... TEM Otoyolu Sultangazi mevkisinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne istikametine seyir halindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, otoyolun Edirne istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
Aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. AA
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