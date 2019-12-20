Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Hafta sonu hava nasıl olacak? | 20 Aralık 2019 hava durumu
20 Aralık 2019 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yazdan kalma günlerin sona erecek ve hafta sonundan itibaren havalar soğuyacak. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 20 Aralık 2019 Cuma hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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