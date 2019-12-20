20 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Hafta sonu hava nasıl olacak? | 20 Aralık 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.12.2019
HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT! METEOROLOJİ UYARDI...

2019 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yazdan kalma günlerin sona erecek ve hafta sonundan itibaren havalar soğuyacak. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 20 Aralık 2019 Cuma hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. 'nun kuzeydoğusu ile 'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN