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Ankara'da "ölüm hapı" operasyonu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.12.2019
BAŞKENT POLİSİNDEN ÖLÜM HAPI OPERASYONU

'da polisin düzenlediği operasyonda satışı yasak olan ve gebeliğini sonlandırmak isteyen kadınlar için ölüm riski taşıyan 300 adet hap ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda satışı yasaklanan "Cytotec" isimli mide ilacının "düşük hapı" adı altında 'da piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı.

Takibe alınan M.V. ve B.V'nin 'den temin ettikleri hapları Ankara'ya getirmek üzere şehirlerarası yolcu otobüsüne bindiklerini belirleyen ekipler söz konusu kişileri AŞTİ'de yakaladı.

Zanlıların üzerinde 300 adet "Cytotec" isimli hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.V. ve B.V'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

- İÇ KANAMA VE ÖLÜME NEDEN OLUYOR

Mide rahatsızlıkları için üretilen ancak gebeliğin sonlanmasına sebep olduğu gerekçesiyle Sağlık Bakanlığınca eczanelerde satışı yasaklanan "Cytotec" adlı ilacın internet ve sosyal medya üzerinden "düşük hapı" adı altında yüksek fiyatlarla pazarlandığı belirlendi.

Bugüne kadar bir çok kadının hayatını riske atan Cytotec'in iç kanama ve ölümlere neden olduğu kaydedildi.

Yurt dışından illegal yollarla temin edilen ilacın piyasaya kaçak yollarla sürüldüğü tespit edildi.

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