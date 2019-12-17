Ankara'da "ölüm hapı" operasyonu
Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda satışı yasak olan ve gebeliğini sonlandırmak isteyen kadınlar için ölüm riski taşıyan 300 adet hap ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Sağlık Bakanlığınca satışı yasaklanan "Cytotec" isimli mide ilacının "düşük hapı" adı altında Ankara'da piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı.
Takibe alınan M.V. ve B.V'nin İzmir'den temin ettikleri hapları Ankara'ya getirmek üzere şehirlerarası yolcu otobüsüne bindiklerini belirleyen ekipler söz konusu kişileri AŞTİ'de yakaladı.
Zanlıların üzerinde 300 adet "Cytotec" isimli hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.V. ve B.V'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
- İÇ KANAMA VE ÖLÜME NEDEN OLUYOR
Mide rahatsızlıkları için üretilen ancak gebeliğin sonlanmasına sebep olduğu gerekçesiyle Sağlık Bakanlığınca eczanelerde satışı yasaklanan "Cytotec" adlı ilacın internet ve sosyal medya üzerinden "düşük hapı" adı altında yüksek fiyatlarla pazarlandığı belirlendi.
Bugüne kadar bir çok kadının hayatını riske atan Cytotec'in iç kanama ve ölümlere neden olduğu kaydedildi.
Yurt dışından illegal yollarla temin edilen ilacın piyasaya kaçak yollarla sürüldüğü tespit edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Turistler kaybetti onlar buldu
- Mehmetçik, vatan nöbetinde
- Ankara'da yoğun sis etkili oldu
- Sopalarla birbirlerine saldırdılar
- Sefir kelime anlamı nedir? Sefir ne demek?
- Beylikdüzü'nde silahlı saldırı! Yaralılar var...
- Atlas Global uçuşlarına tekrar başlıyor
- İki kenti esir aldı!
- Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar artıyor...
- Direksiyon başında fenalaşan sürücünün kazası kamerada
- 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yıl için asgari ücret tahminleri!
- CHP’li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz kimdir? İbrahim Burak Oğuz kaç yaşında, nereli?
- Roma İmparatoru Neron MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken yere düşüp yarışı bitirememiş buna rağmen birinci ilan edilmiştir?
- Hangi adda bir tarım aracı vardır? - Kim Milyoner Olmak İster
- 1947'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de imzaladığı Bakanlar Kurulu kararıyla hangisi kurulmuştur?
- Hangisi bir atasözüdür? - Milyoner sorusu!
- Sis Ağrı ve Erzurum'u esir aldı! Görüş mesafesi 15 metreye düştü
- TDK, hangisini pille çalışan, kulaklık aracılığıyla müzik dinlemeye, yarayan insanın üzerinde taşıyabileceği teyp olarak tanımlar?
- Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır?
- William Lawlis Pace, kafasındaki mermiyle ne kadar süre yaşayarak Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir?
- Şanlıurfa'daki Halilürrahman Külliyesi'nde bulunan Balıklıgöl'de yaşayan, yiyenin başına felaket getirileceğine inanılan balıklar hangisi?
- 16 Aralık Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! - ATV