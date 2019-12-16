Trabzon'da düğünde panik! 3'ü çocuk 22 kişi hastaneye kaldırıldı
Trabzon'da, Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 22 kişi, düğün salonunda maytap dumanından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Düğün salonunda yaşanan panik anları kameraya yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Uzunsokak'ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Afgan uyruklu Basire Soltani ile Farzad Amiri çiftinin gerçekleştirilen düğün törenine katılan davetliler, salonda yakılan maytapların dumanından etkilendi. İhbar üzerine salona sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Gelen sağlık ekipleri aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişiye ilk müdahalede bulundu. Mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayan 3'ü çocuk 22 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Afganistan Hazaraları Derneği Başkanı Muhammet Gül, 22 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildiğini belirtti.
PANİK ANLARI KAMERADA
Öte yandan, dumandan etkilenip, fenalaşan bazı Afganlıların düğün salonundan kendileri sokağa attığı panik anları da, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, salon dışına çıkan bir Afgan kadının aniden yere yığıldığı, bazı aile fertleri ve yanlarındaki çocukların elleriyle burunlarını tuttukları, çevredekilerin de yardıma koştuğu görülüyor.
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