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Adıyaman Çelikhan'da yağışlar heyelana neden oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.12.2019
YAĞIŞLAR HEYELANA NEDEN OLDU

’ın Çelikhan ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yol açma çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını dile getirdi.

Çelikhan ilçesine bağlı Karagöl-Mutlu köyleri arasında iki haftadan beri süren yağışlar heyelana neden oldu. müdürlüğü ekipleri ulaşımın durduğu köyler arasındaki heyelan ile ilgili çalışma başlattı.

İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yol açma çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını dile getirdi.

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