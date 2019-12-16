Sefir kelime anlamı nedir? Sefir ne demek TDK anlamı nedir?
Sefir kelime anlamı binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Sefir ne demek? Sefir TDK anlamı vatandaşların merak konusu oldu. Sefirin Kızı isimli dizinin başlamasıyla birlikte “Sefir kelime anlamı” da merak edilmeye başlandı. İşte, sefir ne demek sorusunun yanıtı!
Sefir ne demek? Sefir kelimesi arama motorlarında trend olurken Sefir kelime anlamına da yanıt aranmaya başlandı. Peki, sefir TDK anlamı nedir? Sefirin Kızı isimli televizyon dizisinin başlamasıyal birlikte sefir kelimesinin anlamı da merak ediliyor. İşte sefir TDK anlamı ve tanımı!
SEFİR NE DEMEK?
Türk Dil Kurumunun yaptığı açıklamaya göre Arapça bir kelime olan sefir elçi demektir. Arapça sözcük Arapça safar سفر "uzun yol yürüme, yolculuk" sözcüğünün sıfatıdır.
Büyükelçi, eski tabirle "sefir-i kebir" ya da yalnızca sefir, bir ülkenin başka bir ülkedeki en üst düzey temsilcisi olan diplomat'tır. Büyükelçiler, görevli bulundukları ülkede, vatandaşı oldukları ülkenin devlet başkanını temsil eder. Kadın büyükelçiler ve büyükelçilerin eşleri için ise sefire tabiri Osmanlı Devleti döneminde kullanılmıştır.
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