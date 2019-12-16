Cadde ortasında sopalarla birbirlerine saldırdılar
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
Erzurum’un Horasan ilçesinde iki grup cadde ortasında sopalarla birbirlerine saldırdı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgilere göre olay, Horasan Yavuz Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede karşılaşan iki grup bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.
4 KİŞİ YARALANDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi belirlenemeyen kişiler yerde buldukları sopalarla birbirine saldırdı. Defalarca soparlarla birbirine vuran şahısları vatandaşlar güçlükle ayırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çıkan kavgada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
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