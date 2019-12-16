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Cadde ortasında sopalarla birbirlerine saldırdılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
SOPALARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

’un Horasan ilçesinde iki grup cadde ortasında sopalarla birbirlerine saldırdı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre olay, Horasan Yavuz Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede karşılaşan iki grup bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Cadde ortasında sopalarla birbirlerine saldırdılar CADDE ORTASINDA SOPALARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

4 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi belirlenemeyen kişiler yerde buldukları sopalarla birbirine saldırdı. Defalarca soparlarla birbirine vuran şahısları vatandaşlar güçlükle ayırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çıkan kavgada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

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