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İzmit'te hurda yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
FECİ KAZA! TIR DEVRİLDİ, YOL KAPADI

İzmit'te, viraja hızlı giren yönetimindeki hurda demir yüklü TIR devrildi. TIR'dan yaralı halde çıkarılan sürücü, tedaviye alındı. Yapılan çalışmaların ardından yol trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

, saat 11.00 sıralarında, İzmit Sanayi Mahallesi D-130 Karayolu Kullar Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. İzmit yönüne giden yönetimindeki 06 DP 4131 plakalı hurda demir yüklü TIR, virajda refüje devrildi.

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