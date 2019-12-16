ABD Suriye'nin en büyük petrol sahasına uzman gönderdi
Suriye'deki petrol sahalarında çalışmalarına devam eden ABD, Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'e Mısır ve Suudi Arabistan uyruklu uzmanlar görevlendirdi. Uzmanların görev nedeni ise petrol üretimini arttırmak.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 13 Aralık Cuma akşam saatlerinde Deyrizor kırsalında yer alan ve terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunan Ömer sahasına Mısırlı ve Suudi Arabistanlı toplam 15 uzman geldi.
Irak üzerinden ABD helikopterleriyle sahaya intikal eden mühendis ve teknisyenlerden oluşan ekibin, Suriye'nin en büyük petrol sahası Ömer'deki duruma ilişkin verimlilik analizi yapacakları öğrenildi.
Üretimi artırmak için çalışacak ekip, yerel görevlilere eğitim de verecek.
ABD, geçen hafta sahada petrol üzerine eğitim almış kişileri çalıştıracağını duyurmuştu.
Terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilen sahada, iç savaştan önce günlük 75 bin varil civarı petrol çıkarılıyordu.
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