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Trabzon'da dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira para çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
DİLENCİ YAKALANDI...EKİPLER SAY SAY BİTİREMEDİ!

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira çıktı. Dilenciye, 'na göre idari para cezası uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Ortahisar ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde dilencilere yönelik çalışma başlattı.

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