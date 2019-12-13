Trabzon'da dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira para çıktı
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira çıktı. Dilenciye, Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Ortahisar ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde dilencilere yönelik çalışma başlattı.
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