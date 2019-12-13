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Çinli kadın İstanbul’da kaybolmuştu! Kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
ÇİNLİ KADIN İSTANBUL’DA KAYBOLMUŞTU! KAÇIRILMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

'da bir ithalat firmasında çalına kadın 'nun kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Lisha Yu'nun trafikte kaza yaptırılarak kaçırıldığı görüntüler ortaya çıktı.

'da 2 ay önce kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan kadın 'yu takip eden şüphelilerin kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntülerden sonra Çinli kadını kaçırdıkları ortaya çıktı.

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