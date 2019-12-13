Çinli kadın İstanbul’da kaybolmuştu! Kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
İstanbul'da bir ithalat firmasında çalına Çinli kadın Lisha Yu'nun kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Lisha Yu'nun trafikte kaza yaptırılarak kaçırıldığı görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul'da 2 ay önce kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Çinli kadın Lisha Yu'yu takip eden şüphelilerin kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntülerden sonra Çinli kadını kaçırdıkları ortaya çıktı.
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