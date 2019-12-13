Çinli kadın İstanbul’da kaybolmuştu! Kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da bir ithalat firmasında çalına Çinli kadın Lisha Yu'nun kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Lisha Yu'nun trafikte kaza yaptırılarak kaçırıldığı görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da 2 ay önce kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Çinli kadın Lisha Yu'yu takip eden şüphelilerin kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntülerden sonra Çinli kadını kaçırdıkları ortaya çıktı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN