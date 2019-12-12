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Otobüsü kilometrelerce takip edip yolu kesti! Trafiği felç etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
OTOBÜSÜ KİLOMETRELERCE TAKİP EDİP YOLU KESTİ! TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

Sabah saatlerinde Karayolunda ilerleyen , aynı güzergahta hareket eden bir otobüsün trafikte kendisini sıkıştırdığını iddia ederek kilometrelerce takip etti. Aracın önünü kesip yolu kapatan kadın, otobüs şoförüyle tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

karayolunda ilerleyen , otobüs şoförünün kendisini sıkıştırdığını iddia ederek otobüsü kilometrelerce takip etti. otobüsün önünü kesip yolu kapatan sürücü, otobüs şoförüyle tartıştı. Otobüsteki yolcular da gidecekleri yere geç kaldıklarını belirterek otobüs şoförüne destek verdi. Otobüs şoförü, gaza basıp yoluna devam edince kavga sonlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otobüsü kilometrelerce takip edip yolu kesti! Trafiği felç etti OTOBÜSÜ KİLOMETRELERCE TAKİP EDİP YOLU KESTİ! TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

mevki'inde lüks otomobiliyle ilerleyen bir kadın sürücü, içi yolcu dolu olan otobüsün kendisini yolda sıkıştırdığını iddia ederek otobüsü takip etmeye başladı. İddiaya göre otobüsü kilometrelerce takip eden sürücü, lüks otomobiliyle otobüsün önünü kesip yolu kapattı.

YOLCULAR ŞOFÖRE DESTEK VERDİ

Aracından inen kadın, bir yandan telefonla polisi ararken bir yandan da otobüs şoförüyle tartışmaya başladı. Kadın sürücü otobüs şoförüyle tartışma yaşarken, otobüsteki yolcular da gidecekleri yere geç kaldıklarını belirterek kadına karşı çıktılar. Aynı zamanda şoförün kadın sürücüyü sıkıştırmadığını belirten yolcular, otobüs şoförüne destek oldu. Otobüs şoförü, daha sonra gaza basarak yoluna devam etti, böylece kavga sonlanmış oldu.

KAVGA ANLARINI BİR YOLCU KAYDETTİ

Kadın sürücüyle otobüs şoförünün trafikte kavga ettiği anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kadın sürücü lüks otomobiliyle otobüsün önünü kesiyor ve şoförle kavga ediyor. Yolcular da şoföre destek veriyor.

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sultan sultan

allah akıl versin kadınnın tipe bak hele

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cevapla 12.12.2019 13:15
Cenk Cenk

Bu kiz sokak cetelerinden dogru isler yapmazlar. Ehliyetine el konulmasi gerekiyor.

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hayır0
cevapla 12.12.2019 12:57
Hakan Hakan

"Otobüs şoförü, daha sonra gaza basarak yoluna devam etti" Kıraathanede okey eşine haber mi anlatıyorsun arkadaş? Bu nasıl lisan?

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evet0
hayır0
cevapla 12.12.2019 12:40
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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