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Son dakika: Hakkari'de minibüsün devrilmesi sonucu 3 polis yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
MİNİBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU 3 POLİS YARALANDI

'de Emniyet Müdürlüğüne ait minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 özel harekat polisi yaralandı. Kazada hafif yaralanan 3 polisin hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirildi.

Merzan Mahallesi'nden şehir merkezine gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 65 EV 756 plakalı minibüs şarampole devrildi.

Yaralanan 3 özel harekat polisi, olay yerine sevk edilen ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaralı polisleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Polislerin durumu hakkında bilgi alan Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Merzan bölgesindeki yeni özel harekat binasında çalışma yürüten görevlilerin, şehir merkezine gelişleri sırasında aracın kayması sonucu yaşandığını söyledi.

Akbıyık, kazada hafif yaralanan 3 polisin hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti.

Son dakika... Hakkari'de özel harekat polislerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı SON DAKİKA... HAKKARİ'DE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI

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