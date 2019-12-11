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Amasya'da silahlı saldırı! Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
SİLAHLI SALDIRI! YARALILAR VAR

Gece saatlerinde 'da bir iş yerine silahlı düzenlendi. Saldırı sonucu 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 2 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

'nın Beyazıdpaşa Mahallesi'nde bir iş yerine silahla sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Muammer K. ve babası Osman K.'nın silahla iş yerine ateş ettiği iddia edildi. Daha sonra çıkan arbedede Muammer K., Osman K., Ferdi E. ve Engin K. yaralandı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Şüpheliler Muammer K. ve babası Osman K., yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri devam ediyor.

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