Hakkari'de bir terörist daha teslim oldu
Hakkari'de ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada 2019 yılında teslim olan terörist sayısının 247 olduğu belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Bir bölücü terör örgütü mensubunun yapılan ikna çalışmaları sonucu teslim olduğu bildirilen açıklamada, "Şahsın yapılan sorgulamasında PKK/KCK bölücü terör örgütü içerisinde 2017 yılından itibaren silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.'' ifadesi kullanıldı.
DÜN DE 2 TERÖRİST TESLİM OLMUŞTU
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li teröristin Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu belirtildi.
PKK'DA ÇÖZÜLME SÜRÜYOR
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuzey Irak'taki PKK kamplarından kaçarak 3 teröristin teslim olduğu duyuruldu. 2019'da 247 teröristin de ikna yoluyla güvenlik güçlerine sığındığı kaydedildi.
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