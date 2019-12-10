Edirne'de fuhuş baskını! Ahlaksız şifre: Kutu çıkacak
Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
Edirne'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kadın ile kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırdığı belirtilen 2 erkek, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası kent merkezinde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
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