10 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Edirne'de fuhuş baskını! Ahlaksız şifre: Kutu çıkacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
AHLAKSIZ ŞİFRE! POLİS HEPSİNİ YAKALADI

'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kadın ile kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırdığı belirtilen 2 erkek, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası kent merkezinde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN