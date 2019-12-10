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Burdur’da yaşayan Gül Efe oğlunun doğum gününde kocası tarafından öldürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.12.2019
5 GÜN DAYANABİLDİ! OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNDE...

'da yaşayan , oğlunun 18'inci yaş gününde astsubay olan eşi 'nin uyguladığı şiddet sırasında başına aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 5 gündür hastanede yaşam savaşı veren Efe dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kızının cenazesini almak için hastaneye gelen anne Habibe Efe isyan etti.

Armağan İlci Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk annesi , 5 Aralık günü büyük oğlunun doğum günü kutlamasında, astsubay eşi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Mehmet Efe, eşini çocuklarının gözü önünde dövdü.

Çocukları kavgayı yatıştırırken, Gül Efe ise fenalaştı. Çağırılan ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gül Efe buradaki ilk müdahalesinin ardından da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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