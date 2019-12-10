Burdur’da yaşayan Gül Efe oğlunun doğum gününde kocası tarafından öldürüldü
Giriş Tarihi: 10.12.2019
Burdur'da yaşayan Gül Efe, oğlunun 18'inci yaş gününde astsubay olan eşi Mehmet Efe'nin uyguladığı şiddet sırasında başına aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 5 gündür hastanede yaşam savaşı veren Efe dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kızının cenazesini almak için hastaneye gelen anne Habibe Efe isyan etti.
Armağan İlci Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk annesi Gül Efe, 5 Aralık günü büyük oğlunun doğum günü kutlamasında, astsubay eşi Mehmet Efe ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Mehmet Efe, eşini çocuklarının gözü önünde dövdü.
Çocukları kavgayı yatıştırırken, Gül Efe ise fenalaştı. Çağırılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gül Efe buradaki ilk müdahalesinin ardından da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Araç ikiye bölündü! İçinden çıkıp yürüdü
- Kış aylarında bunu tüketen hasta olmuyor
- Yolculara küsen otobüs şoförü bakın ne yaptı!
- Marmara'da hava nasıl olacak?
- Konya'da çöken evden acı haber!
- Özel harekat polisi üniformasıyla yakalandı
- Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi!
- Ahlaksız şifre! Polis hepsini yakaladı
- Fiyatı altınla yarışıyor! Hastalıklara birebir
- İmamoğlu'nda vicdan yok! Engelli işçiyi sebepsiz kovmuş!
Daha Fazla Gör
- Meşhur beyran çorbası nasıl yapılır? işte püf noktaları...
- Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın yürek yakan türküsü
- Son dakika: Bakan Berat Albayrak'tan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Nobel Edebiyat Ödülü tepkisi
- Son dakika: Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: Ölüler var...
- TürkAkım için geri sayım başladı! Başkan Erdoğan ve Putin açacak...
- Aziz Sancar'dan Peter Handke'ye Nobel tepkisi!
- Yerli otomobilde flaş gelişme! Görücüye çıkıyor, direksiyonda Başkan Erdoğan olacak...
- Piyasalar Fed'e kilitlendi! Dolar ne kadar olur? Analistlerden dolar yorumu...
- Kış lastiği takmayan 1742 araca bir haftada 1 milyon liralık ceza kesildi
- Son dakika: Marmara'da hava nasıl olacak?
- 2019 TÜBİTAK SAGE başvuru şartları nelerdir? TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?