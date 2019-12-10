Burdur’da yaşayan Gül Efe oğlunun doğum gününde kocası tarafından öldürüldü

Burdur'da yaşayan Gül Efe, oğlunun 18'inci yaş gününde astsubay olan eşi Mehmet Efe'nin uyguladığı şiddet sırasında başına aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 5 gündür hastanede yaşam savaşı veren Efe dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kızının cenazesini almak için hastaneye gelen anne Habibe Efe isyan etti.

Armağan İlci Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk annesi Gül Efe, 5 Aralık günü büyük oğlunun doğum günü kutlamasında, astsubay eşi Mehmet Efe ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Mehmet Efe, eşini çocuklarının gözü önünde dövdü.

Çocukları kavgayı yatıştırırken, Gül Efe ise fenalaştı. Çağırılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gül Efe buradaki ilk müdahalesinin ardından da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.