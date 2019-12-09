Uludağ'da ekipler kar altında bir ceset buldu
Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarında ekipler kar altında bir ceset buldu. Cesedin kimliği araştırılıyor.
Uludağ'da, 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 8'inci günde de sürüyor. Ekipler, arama çalışmalarını, Efe Sarp'ın montu ve beresinin bulunduğu Kürekli Şelalesi ve yakınlarında genişletirken, JAK, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), İHH, AKUT, Bakut ve ANDA'dan oluşan 161 kişilik ekip, çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan dağcılardan Efe Sarp'a ait olan mont ve berenin bulunduğu Kürekli Şelalasi ile çevresi, drone ile havadan taranıyor.
KAR ALTINDA BİR CESET BULUNDU
Arama çalışmaları sürerken ekipler kar altında bir ceset buldu. Cesedin kimliği araştırılıyor.
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