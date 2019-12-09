Çocuklarıyla kavga eden kızları darp eden baba güvenlik kamerasına yansıdı
Bursa'nın İznik ilçesinde çocuklarını döven kız öğrencileri kovalayıp darp etmek isteyen öfkeli baba, güvenlik kameralarına yakalandı. Çarşıda bir kız öğrenciyi yakalayarak darp etmeye çalışan babaya, esnaf kadın engel oldu.
Edinilen bilgiye göre, başka bir ilkokulda okuyan P. B (13) ile diğer bir ilkokulda okuyan A.B (13), E.A (13) ve S.M (13) bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. P.B, durumu babası E.B'ye anlattı. Sinirlerine hakim olamayan öğrenci velisi, üç kız öğrencinin peşine düştü.
Baba E.B, kız öğrencilerden birini yakalayarak, Çini Çarşısında kovalaya başladı. Araya esnaf girdi. Korkan kız öğrenciyi sinirli velinin elinden kurtarmaya çalışan Sema S. de arbedenin arasında kaldı. Küçük kız arbede sırasında yere düştü. Esnaf öğrenciyi kafeteryaya sokarak korudu. Sinirli veli esnafın elinden kurtulup kafeteryadaki kıza doğru koştu. Ancak yine engellendi. Esnaf olay yerine polis çağırdı. Baba E.B. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
"YANLARINA GİDİNCE KAÇTILAR"
Kızlarının üç kız öğrenci tarafından darp edildiğini iddia eden E.B, "Ben kızları darp edilen babayım. 3-4 kız birlik olup, biri 9, diğeri 7 yaşındaki kızlarımı darp ediyorlar. Ufak kızım yerde ve telefonunu kırıyorlar. Çocuğum, 'Kurtar baba dıye arıyor'. Siz ne yaparsınız? Olayın aslını öğrenmek için okul müdürüne gittim, yoktu. İki kızı gördüm, niye vurduklarını sormak için yanlarına gidince kaçtılar. Ben de peşlerinden koştum" diye kendini savundu.
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