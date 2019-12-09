DUS sonuçları açıklandı! İşte sorgulama sayfası...
ÖSYM, DUS sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. DUS yerleştirme sonuçları ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden yapılan açıklamada 26 Kasım -3 Aralık tarihleri arasında tercihleri alınan işlemlerin sonuçlarının belli olduğu duyuruldu. Peki, ÖSYM sonuç sayfası üzerinden DUS tercih sonuçları nasıl sorgulanır?
ÖSYM 2019 DUS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Kurumdan sonuçlarla ilgili yapılan açıklama şöyle; 26 Kasım-03 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 09 Aralık 2019 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
DUS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ…
Kurumun resmi Twitter adresi üzerinden de aynı konu ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Zam yalanı isyan ettirdi! İşte yeni kimlikle ilgili tüm merak edilenler...
- Karınca yuvasına 10 ton beton döktüler! Sonuç inanılmaz...
- Müge Anlı çıldırdı! Bekir Gümüş kızını sattı...
- Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktor hakim karşısında
- Ünlü filmden etkilenip yaptı! Görenler hayran kaldı...
- Terör operasyonunda EYP infilak etti
- İzmit'te TIR ve halk otobüsü çarpıştı
- İnanılmaz kaza! Gören şaştı kaldı
- Sivas'ta iş makineleri çarpıştı
- Meteorolojiden son dakika uyarısı!
- Son dakika: Dolar ne kadar olur? Merkez Bankası aralık ayı beklenti anketini açıkladı!
- T-70 Genel Maksat Helikopteri'nin motoru nerede üretiliyor? T-70 motorunun özellikleri neler?
- Trump'a çok ağır sözler! "Dengesiz yaşlı adam"
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'nde önemli açıklamalar
- Son dakika: Ayşe Karaman'ı öldürmekle suçlanan doktor hakim karşısında! "Kimse kimseye böyle mesaj atmaz"
- Fatih'te polise rüşvet teklifi böyle görüntülendi
- Amfibi deniz piyadelerinin derin sularda nefes kesen eğitimi
- Türkiye’nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması neden önemli? Münhasır ekonomik bölge nedir?
- Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar
- PKK'lı kadın teröristten şoke eden ifadeler!
- Kars’ta lise öğrencisini zorla kaçırmaya çalışanlar yakalandı
- Türkçe yayın yapan Ermeni kanalında skandal! Iğdır'ı kendi toprakları gibi gösterdiler