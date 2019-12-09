DUS sonuçları açıklandı! İşte sorgulama sayfası...

ÖSYM, DUS sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. DUS yerleştirme sonuçları ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden yapılan açıklamada 26 Kasım -3 Aralık tarihleri arasında tercihleri alınan işlemlerin sonuçlarının belli olduğu duyuruldu. Peki, ÖSYM sonuç sayfası üzerinden DUS tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

ÖSYM 2019 DUS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Kurumdan sonuçlarla ilgili yapılan açıklama şöyle; 26 Kasım-03 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 09 Aralık 2019 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

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Kurumun resmi Twitter adresi üzerinden de aynı konu ile ilgili bilgilendirme yapıldı.