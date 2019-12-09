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Bağcılar'daki oto galericiler çarşısında silahlı çatışma

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
OTO GALERİCİLER ÇARŞISINDA SİLAHLI ÇATIŞMA

Son dakika haberi... 'daki bir iki kişi arasında başlayan kavgada taraflardan biri, yanındaki silahı çıkartarak diğerine ateş etti. Ağır yaralanan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay 'daki bir saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada taraflardan biri yanında getirdiği silahı çıkartınca diğeri sokaktaki bir galeriye kaçtı.Onu takip eden saldırgan oto galerinin içine girerek, kaçan kişiyi ateş ederek yaraladı.

KANLAR İÇİNDE....

Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, yaralı için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan kişinin öldüğünü belirledi.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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