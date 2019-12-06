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Bursa'da kıskançlık krizine giren şahıs, genç kızı dövdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
DEHŞET! GENÇ KIZI SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ

'da kıskançlık krizine giren şahıs 17 yaşındaki kız arkadaşını sokak ortasında dövdü. Çevrede bulunan bir iş yeri kameralarına yansıyan görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 'nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesinde meydana geldi. Kıskançlık krizine giren bir şahıs, 17 yaşındaki kız arkadaşıyla tartışmaya başladı. Bir süre sonra sokak ortasında kız arkadaşını darp etmeye başlayan şüpheli, kız arkadaşının feryatlarına rağmen durmayarak şiddet göstermeye devam etti.

Bursa'da kıskançlık krizine giren şahıs, genç kızı dövdü BURSA'DA KISKANÇLIK KRİZİNE GİREN ŞAHIS, GENÇ KIZI DÖVDÜ

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Çevrede bulunan bir iş yeri kameralarına yansıyan görüntülerin ardından, darp edilen kızın babası karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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