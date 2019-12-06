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06.12.2019

Bursa'da kıskançlık krizine giren şahıs, genç kızı dövdü

Bursa'da kıskançlık krizine giren şahıs 17 yaşındaki kız arkadaşını sokak ortasında dövdü. Çevrede bulunan bir iş yeri kameralarına yansıyan görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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