04 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: BUDO ve İDO bazı seferleri iptal etti!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2019
YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! SEFERLER İPTAL EDİLDİ...

Son dakika haberine göre; Bursa () ve Deniz Otobüsleri (), 'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal olan seferler şöyle:


07.00 Bursa (Mudanya) - (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


07:45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN