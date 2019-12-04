Son dakika: BUDO ve İDO bazı seferleri iptal etti!
Giriş Tarihi: 04.12.2019
Son dakika haberine göre; Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal olan seferler şöyle:
BUDO
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO
07:45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
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