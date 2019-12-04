04 Aralık 2019, Çarşamba
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Donacağız! Yoğun kar yağışı uyarısı | 4 Aralık 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2019
DONACAĞIZ! YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI GELDİ!

4 Aralık 2019 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ve 'te kuvvetli karla karışık yağmur, ve ile 'nın güneybatı, 'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edilirken, Kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı belirtildi. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 4 Aralık 2019 Çarşamba tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile 'nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; 'un doğu ilçeleri, , , , , kıyıları, , ve çevrelerinde kuvvetli yağmur, ve 'te kuvvetli karla karışık yağmur, ve ile 'nın güneybatı, 'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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